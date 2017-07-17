МИД Азербайджана назвал ложной информацию болгарских СМИ о перевозках "Silk Way" оружия под прикрытием дипиммунитета

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Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана назвало ложной информацию болгарских СМИ о перевозках оружия азербайджанской транспортной авиакомпанией "Silk Way" под прикрытием дипломатического иммунитета.

Как заявил Report руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев: "МИД Азербайджана не комментирует подобного рода ложную информацию".

Накануне болгарская газета "Труд" опубликовала очередной материал согласно которому, азербайджанская Silk Way якобы перевозит оружие, предназначенное для боевиков в Сирии.

Ранее посольство Азербайджана в Болгарии распространило заявление об операциях азербайджанской транспортной авиакомпании "Silk Way", решительно опровергнув эти предположения как необоснованные. Как отметили в посольстве,авиакомпания "Silk Way" является ведущим поставщиком услуг в сфере материально-технического обеспечения грузоперевозок Азербайджана, которая получила международную репутацию за свои надежные, эффективные и прозрачные операции во всем мире, ведущиеся в полном соответствии с положениями международных организаций IATA и ICAO.