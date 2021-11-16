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МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе

МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе 17:56
Внешняя политика
16 ноября 2021 г. 18:17
МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе

"В последние дни Армения совершает целенаправленные провокации. Это очередная военная авантюра руководства Армении".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Незаконный визит бывшего министра обороны Армении на временно подконтрольную российским миротворцам территорию Азербайджана и проведение здесь военных совещаний, концентрация около 60 личного состава Вооруженных сил Армении на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии в Лачынском районе, а также интенсивный обстрел вооруженными силами Армении позиций Азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачынском районах является свидетельством того, что армянская сторона целенаправленно обостряет ситуацию.

Все это показывает, что Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также в делимитации границ с Азербайджаном. Подчеркиваем, что напряженность в регионе - очередная военно-политическая провокация Армении. Основная ответственность за нынешнюю напряженность лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении", - отметили в министерстве.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM: “Tension in region another military-political provocation of Armenia”
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Bölgədə yaşanan gərginlik Ermənistanın növbəti hərbi-siyasi təxribatıdır"

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