Азербайджан намерен укрепить стратегические отношения с Испанией

Министерство иностранных дел Азербайджана ожидает дальнейшего укрепления стратегических связей с Испанией.

Министерство иностранных дел Азербайджана ожидает дальнейшего укрепления стратегических связей с Испанией.

Как передает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Испанией. Мы выражаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Испании по этому случаю. С нетерпением ожидаем дальнейшего укрепления стратегических связей между Азербайджаном и Испанией", - говорится в публикации.