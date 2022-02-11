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Азербайджан намерен укрепить стратегические отношения с Испанией

Азербайджан намерен укрепить стратегические отношения с Испанией Министерство иностранных дел Азербайджана ожидает дальнейшего укрепления стратегических связей с Испанией.
Внешняя политика
11 февраля 2022 г. 13:22
Азербайджан намерен укрепить стратегические отношения с Испанией

Министерство иностранных дел Азербайджана ожидает дальнейшего укрепления стратегических связей с Испанией.

Как передает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Испанией. Мы выражаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Испании по этому случаю. С нетерпением ожидаем дальнейшего укрепления стратегических связей между Азербайджаном и Испанией", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan intends to bolster strategic relations with Spain
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN İspaniya ilə diplomatik əlaqələrin 30 illiyi münasibətilə paylaşım edib

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