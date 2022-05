МИД Азербайджана: Надеемся на дальнейшее укрепление стратегических отношений с Италией

МИД Азербайджана надеется на дальнейшее укрепление стратегических отношений с Италией.

Как передает Report, об этом говорится в Twitter МИД, по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Италией.

"Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Италией. В связи с этим мы передаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Итальянской Республики. Надеемся, что стратегические связи будут и дальше укрепляться", - отмечается в сообщении МИД.