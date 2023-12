МИД Азербайджана: Надеемся на дальнейшее укрепление сотрудничества с ОАЭ

Азербайджан надеется на дальнейшее укрепление сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства страны в социальной сети "Х" по случаю Дня независимости ОАЭ.

"Мы поздравляем ОАЭ, его народ и правительство с национальным праздником! Надеемся на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества в ближайшие годы", - отметили в МИД Азербайджана.