МИД Азербайджана: Надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества с Марокко

На официальной странице Министерства иностранных дел Азербайджана (МИД) размещена публикация по случаю 30-летия установления дипломатических отношений с Королевством Марокко.

На официальной странице Министерства иностранных дел Азербайджана (МИД) в Twitter размещена публикация по случаю 30-летия установления дипломатических отношений с Королевством Марокко.

Как передает Report , в посте выражается надежда на дальнейшее развитие сотрудничества с Марокко.

"Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Марокко. В связи с этим мы передаем наилучшие пожелания правительству и народу Королевства Марокко. Надеемся на дальнейшее развитие азербайджано-марокканского сотрудничества", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.