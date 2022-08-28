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МИД Азербайджана: Надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества с Марокко

МИД Азербайджана: Надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества с Марокко На официальной странице Министерства иностранных дел Азербайджана (МИД) размещена публикация по случаю 30-летия установления дипломатических отношений с Королевством Марокко.
Внешняя политика
28 августа 2022 г. 18:51
МИД Азербайджана: Надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества с Марокко

На официальной странице Министерства иностранных дел Азербайджана (МИД) в Twitter размещена публикация по случаю 30-летия установления дипломатических отношений с Королевством Марокко.

Как передает Report, в посте выражается надежда на дальнейшее развитие сотрудничества с Марокко.

"Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Марокко. В связи с этим мы передаем наилучшие пожелания правительству и народу Королевства Марокко. Надеемся на дальнейшее развитие азербайджано-марокканского сотрудничества", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

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