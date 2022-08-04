МИД Азербайджана: Мы решительно отвергаем необоснованные обвинения Армении

"То, что МИД Армении обвиняет Азербайджан в нарушении трехстороннего заявления, является ничем иным, как лицемерием".

"То, что МИД Армении обвиняет Азербайджан в нарушении трехстороннего заявления, является ничем иным, как лицемерием".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Напомним, что Азербайджан неоднократно заявлял, что положения заявления, подписанного лидерами трех стран 10 ноября 2020 года, не выполнены, в частности, что армянские вооруженные формирования до сих пор не выведены с территорий Азербайджана. Согласно 4-й статье трехстороннего заявления, "миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил", - говорится в заявлении.

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