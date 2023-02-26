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МИД Азербайджана: Мы продолжим требовать справедливости для Ходжалы

МИД Азербайджана: Мы продолжим требовать справедливости для Ходжалы Сегодня 31-я годовщина Ходжалинского геноцида, одного из самых тяжких преступлений, совершенных армянами против мирных азербайджанцев, в результате которого за одну ночь погибли 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков.
Внешняя политика
26 февраля 2023 г. 10:07
МИД Азербайджана: Мы продолжим требовать справедливости для Ходжалы

Сегодня 31-я годовщина Ходжалинского геноцида, одного из самых тяжких преступлений, совершенных армянами против мирных азербайджанцев, в результате которого за одну ночь были жестоко убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков.

Как сообщает Report, об этом в Твиттере написал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

“Мы никогда этого не забудем и не простим! Мы продолжим требовать справедливости для Ходжалы”, - написал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Biz Xocalıya ədalət tələb etməyə davam edəcəyik”

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