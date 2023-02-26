МИД Азербайджана: Мы продолжим требовать справедливости для Ходжалы
МИД Азербайджана: Мы продолжим требовать справедливости для ХоджалыСегодня 31-я годовщина Ходжалинского геноцида, одного из самых тяжких преступлений, совершенных армянами против мирных азербайджанцев, в результате которого за одну ночь погибли 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков.
Сегодня 31-я годовщина Ходжалинского геноцида, одного из самых тяжких преступлений, совершенных армянами против мирных азербайджанцев, в результате которого за одну ночь были жестоко убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков.
Как сообщает Report, об этом в Твиттере написал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
“Мы никогда этого не забудем и не простим! Мы продолжим требовать справедливости для Ходжалы”, - написал он.
Today is 31st anniversary of #KhojalyGenocide, one of the gravest crimes by Armenians perpetrated against civilian Azerbaijanis, killing in one night 613, incl. 106 women, 63 children, 70 elderly.