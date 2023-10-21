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МИД Азербайджана: Мы ожидаем расширения нашего двустороннего сотрудничества с Бразилией

МИД Азербайджана: Мы ожидаем расширения нашего двустороннего сотрудничества с Бразилией Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Бразилией.
Внешняя политика
21 октября 2023 г. 18:57
МИД Азербайджана: Мы ожидаем расширения нашего двустороннего сотрудничества с Бразилией

Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Бразилией.

Как передает Report, об этом в социальной сети сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

"Сегодня, 30 лет назад между Азербайджаном и Бразилией были установлены дипломатические отношения. В этот знаменательный день мы посылаем наши наилучшие пожелания дружественному бразильскому народу, и с нетерпением ждем дальнейшего расширения нашего двустороннего сотрудничества!", - отмечается в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: Braziliya ilə ikitərəfli əməkdaşlığımızın genişləndirilməsini gözləyirik

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