МИД Азербайджана: Мы ожидаем расширения нашего двустороннего сотрудничества с Бразилией

Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Бразилией.

Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Бразилией.

Как передает Report, об этом в социальной сети сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

"Сегодня, 30 лет назад между Азербайджаном и Бразилией были установлены дипломатические отношения. В этот знаменательный день мы посылаем наши наилучшие пожелания дружественному бразильскому народу, и с нетерпением ждем дальнейшего расширения нашего двустороннего сотрудничества!", - отмечается в публикации.