МИД Азербайджана: Ожидаем открытого осуждения таких преднамеренных действий Армении

Мы ожидаем открытого осуждения таких преднамеренных действий Армении.

Мы ожидаем открытого осуждения таких преднамеренных действий Армении.

Как сообщает Report , об этом написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя ранение азербайджанского военнослужащего при взрыве мины, заложенной армянскими видерсантами.

"Военнослужащий азербайджанской армии получил ранения в результате взрыва мины, заложенной диверсионной группой ВС Армении в Агдаме.

С момента окончания войны в 2020 году жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов стали 306 азербайджанцев.

Мы ожидаем открытого осуждения таких преднамеренных действий Армении", - отметил А.Гаджизаде.

Напомним, что 10 сентября примерно в 13:30 военнослужащий азербайджанской армии Эминов Хайям Махал оглу получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине, заложенной в целях совершения провокации разведывательно-диверсионной группой незаконных армянских вооруженных формирований на пути обеспечения наших подразделений в Агдамском районе.