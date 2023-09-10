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МИД Азербайджана: Ожидаем открытого осуждения таких преднамеренных действий Армении

МИД Азербайджана: Ожидаем открытого осуждения таких преднамеренных действий Армении Мы ожидаем открытого осуждения таких преднамеренных действий Армении.
Внешняя политика
10 сентября 2023 г. 17:42
МИД Азербайджана: Ожидаем открытого осуждения таких преднамеренных действий Армении

Мы ожидаем открытого осуждения таких преднамеренных действий Армении.

Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя ранение азербайджанского военнослужащего при взрыве мины, заложенной армянскими видерсантами.

"Военнослужащий азербайджанской армии получил ранения в результате взрыва мины, заложенной диверсионной группой ВС Армении в Агдаме.

С момента окончания войны в 2020 году жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов стали 306 азербайджанцев.

Мы ожидаем открытого осуждения таких преднамеренных действий Армении", - отметил А.Гаджизаде.

Напомним, что 10 сентября примерно в 13:30 военнослужащий азербайджанской армии Эминов Хайям Махал оглу получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине, заложенной в целях совершения провокации разведывательно-диверсионной группой незаконных армянских вооруженных формирований на пути обеспечения наших подразделений в Агдамском районе.

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Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistanın hərəkətlərinin açıq şəkildə pislənməsini gözləyirik"

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