МИД Азербайджана: Мы отвергаем заявление армянской стороны

МИД Азербайджана отвергает заявление МИД Армении, исказившее суть слов президента Азербайджана во время встречи с представителями Общины Западного Азербайджана.

МИД Азербайджана отвергает заявление МИД Армении, исказившее суть слов президента Азербайджана во время встречи с представителями Общины Западного Азербайджана.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

В документе говорится, что утверждения МИД Армении о том, что Азербайджан не заинтересован в мире и стабильности в регионе, попирает международное право, являются ничем иным, как лицемерием.

"Хотим напомнить армянской стороне, что, несмотря на 30-летнюю оккупацию азербайджанских земель со стороны Армении, изгнание сотен тысяч азербайджанцев из родных мест, массовые убийства, Азербайджан на протяжении 25 лет оставался приверженным процессу мирного урегулирования конфликта.

Несмотря на то, что в ходе 44-дневной войны Азербайджан одержал победу и освободил оккупированные территории, именно наша страна выступила с инициативой заключить мирное соглашение с Арменией", - отмечается в документе.

В заявлении подчеркивается, что утверждение армянской стороны о том, что Азербайджан нарушает пражские и сочинские соглашения, препятствует мирному процессу, также является безосновательным.

"Отметим, что, согласно пражским и сочинским соглашениям, все проблемы должны быть решены на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Однако территориальные притязания Армении к Азербайджану, а также ситуация, сложившаяся на Лачинской дороге, свидетельствует о том, что вмешательство Армении в суверенные дела Азербайджана продолжаются.

Наряду с этим, выдвинутые Арменией неприемлемые условия в преддверии встречи лидеров двух стран в декабре в Брюсселе, а также отказ принять участие во встрече глав МИД 23 декабря в Москве, наглядно демонстрирует, какая из сторон чинит препятствия на пути мирного процесса.

Кроме того, то обстоятельство, что занимаемые Азербайджаном более выгодные позиции в направлении неделимитированной границы, было расценено Арменией как намерение оккупировать ее земель, вызывает удивление.

Так, принимая во внимание факт 30-летней оккупации Арменией азербайджанских земель, в том числе и продолжающаяся 8 сел, размещение боевых позиций на территории Азербайджана, утверждения армянской стороны, что позиции ВС нашей страны размещены на участках Армении, безосновательны.

Кроме того, расценивание Арменией того факта, что часть армянской территории исторически принадлежала Азербайджану, что отражено в исторических документах и картах, как посягательство на ее суверенность и намерение совершить этнические чистки, говорит о незнании Арменией исторических фактов", - отмечается в заявлении.

В документе подчеркивается, что массовое переселение армян за последние 200 лет на Южный Кавказ и расселение их на азербайджанских землях, является историческим фактом:

"В результате поэтапного плана азербайджанцы, тысячелетиями проживавшие на территории, сегодня называемой Арменией, были изгнаны, подвержены массовым убийствам. Были уничтожены тысячи памятников истории и культуры, изменены свыше 2000 топонимов.

Только в 1948-1953 годах из Армении было депортировано около 150 тысяч азербайджанцев.

Наряду с этим, в 1988-1991 годах азербайджанцы в очередной раз столкнулись с фактом депортации. В результате 200 тысяч армян были вынуждены покинуть Армению. 700 тысяч азербайджанцев стали вынужденными переселенцами. Только в Ходжалы за ночь были убиты 613 человек".

"Что касается призывов армянской стороны возобновить деятельность Лачинской дороги, то видно, что Армения серьезно обеспокоена тем, что акция протеста препятствует незаконной эксплуатации природных месторождений, провозу мин и оружия для обеспечения незаконных армянских вооруженных сил.

Следует также отметить безосновательность утверждений о том, что акция протеста на Лачинской дороге создает гуманитарный кризис, а армяне находятся в блокаде. Режим проезда транспортных средств, грузов остается неизменным.

На видеокадрах видно, как машины "скорой помощи" и с гуманитарным грузом беспрепятственно проезжают по этой дороге.

Азербайджанское правительство готово оперативно решить все гуманитарные проблемы армянских жителей Карабаха.

Еще раз заявляем, что, в то время как Азербайджан прилагает усилия для воцарения мира и стабильности в регионе, Армения вопреки взятым на себя обязательствам, продолжает деструктивную деятельность. Тем не менее, Азербайджан продолжит меры по воцарению мира в регионе", - подчеркивается в заявлении.