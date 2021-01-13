МИД Азербайджана: Мы отвергаем необоснованные обвинения МИД Армении

"МИД Азербайджана отвергает необоснованные обвинения МИД Армении и призывает эту страну поступать в соответствии со взятыми на себя обязательствами по трехсторонним заявлениям"

"Необоснованное заявление МИД Армении о якобы погромах армян в январе 1990-го года в Баку демонстрирует, что эта страна все еще не отступилась от надуманной пропаганды и намерена разжигать ненависть и вражду между народами".

Об этом Report заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Напоминаем МИД Армении, что в 1948-1953-х годах около 150 тыс. азербайджанцев, массово депортированных из историко-этнических земель на территории Армянской ССР, были насильно выселены в Азербайджан из 24 районов и города Ереван Армянской ССР. Кроме того, необоснованные территориальные претензии Армении к Азербайджану в конце 1980-х годов, агрессивная сепаратистская деятельность шовинистически настроенных армян в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана, поддержка этой деятельности руководством СССР, очередная насильственная и жестокая депортация сотен тысяч азербайджанцев из Армении дали толчок расширению движения против советской власти в Азербайджане. В целях предотвращения всенародного движения и подавления стремления к независимости азербайджанского народа в ночь с 19 на 20 января 1990 года в страну была введена Советская армия, которая, грубо нарушив нормы международного права, Конституции бывшего СССР и Азербайджанской ССР, совершила небывалую резню в отношении мирного населения.

Однако январские события 1990 года не смогли сломить волю к независимости азербайджанского народа, наша страна восстановила государственную независимость. Сегодня независимость и суверенитет Азербайджана однозначно признаны и поддерживаются всем международным сообществом.

МИД Армении, распространяя подобную лживую пропагандистскую информацию, преследует цель скрыть чинимый в отношении мирного азербайджанского населения геноцид, политику этнической чистки, зверское убийство 613 гражданских лиц в городе Ходжалы за одну ночь, грубое нарушение фундаментальных прав более миллиона азербайджанцев в течение почти 30 лет.

Вместо того, чтобы после подписания трехстороннего заявления о приостановлении в регионе всех военных операций от 10 ноября 2020 года поощрять совместное проживание в условиях мира и безопасности, прогресса, официальный Ереван продолжает на надуманных основаниях пропаганду вражды, что вызывает сожаление и показывает истинные намерения руководства этой страны.

МИД Азербайджана отвергает необоснованные обвинения МИД Армении и призывает эту страну поступать в соответствии со взятыми на себя обязательствами по трехсторонним заявлениям от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года и согласно принципам верховенства международного права", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.