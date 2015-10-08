МИД Азербайджана: Мнения американских конгрессменов далеки от существующей реальности

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Мнения, которые американские конгрессмены, не вникая в проблемы и не считаясь с фактом оккупации и агрессии, высказывают по нагорно-карабахскому конфликту под давлением Армянского национального комитета Америки - армянской лоббистской организации в США, далеки от объективных фактов и существующей реальности. Как сообщает Report со ссылкой на dailykarabakh.com, об этом заявил глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, комментируя высказывания американских конгрессменов Эда Ройса и Элиота Энгела о конфликте и мерах по "созданию доверия".

По словам Гаджиева, эти суждения, носящие поверхностный характер, служат тому, чтобы поддержать политическую спекуляцию Армении по созданию "мер доверия".

"С этой целью Армянский национальный комитет Америки, являющийся армянской лоббистской организацией в США, искажает и мнения сопредседателей Минской группы ОБСЕ", подчеркнул глава пресс-службы МИД.

Как отметил Хикмет Гаджиев, во время выступления министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова в ходе общих обсуждений на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН были еще раз прояснены меры по созданию доверия и реальный, возможный процесс решения конфликта: "Было подчеркнуто, что открытые территориальные претензии Армении к соседним государствам на основании исторических искажений, агрессия против Азербайджана, оккупация его территорий и проведение этнической чистки, упорное опровержение ответственности за преступления, совершенные в ходе конфликта, отказ от непосредственного диалога между азербайджанской и армянской общинами Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, уклонение от серьезного сотрудничества и информационного обмена по вопросу без вести пропавших лиц и являются настоящими причинами отсутствия доверия.

В ходе выступления министр Эльмар Мамедъяров также заявил, что для создания эффективных мер доверия, в первую очередь, необходимо реализовать план по полному и безоговорочному выводу вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Что же касается идей о создании механизма по расследованию инцидентов вдоль линии соприкосновения войск, то главной причиной возникновения этих инцидентов является нахождение захватнических вооруженных сил Армении на незаконно оккупированных азербайджанских территориях".

По словам главы пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана, если конгрессмены США действительно заинтересованы в справедливом урегулировании нагорно-карабахского конфликта, предотвращении гибели людей и восстановлении устойчивого мира в регионе, то советуем им поддержать реальные предложения, выдвигаемые Азербайджаном, которые будут служить коренному решению конфликта.