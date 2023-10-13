МИД Азербайджана: Минный террор Армении унес жизни уже 333 человек после ноября 2020 года
МИД Азербайджана: Минный террор Армении унес жизни уже 333 человек после ноября 2020 годаСегодня в результате минного теракта один мирный житель был убит, а другой получил ранения, общее число жертв достигло 333.
Сегодня в Азербайджане в результате подрыва на мине на освобожденных от армянской оккупации территориях погиб один мирный житель, а другой получил ранения. Общее число жертв мин после победы в Отечественной войне 2020 года достигло 333.
Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "Х".
"Установленные Арменией наземные мины продолжают убивать и калечить азербайджанцев. Сегодня в результате минного террора один мирный житель был убит и один ранен, общее число жертв [с ноября 2020 года] достигло 333. Международное сообщество не должно закрывать глаза на это и должно призвать Армению передать точные карты минных полей", - говорится в публикации.
Armenia-planted landmines continue to kill and maim Azerbaijanis. Today 1 civilian was killed & 1 wounded, raising the toll of victims to .
International community should not turn a blind eye to this threat & has to urge to release the accurate maps of the minefields. pic.twitter.com/pPF1VNKAU2