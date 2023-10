МИД Азербайджана: Минный террор Армении унес жизни уже 333 человек после ноября 2020 года

Сегодня в Азербайджане в результате подрыва на мине на освобожденных от армянской оккупации территориях погиб один мирный житель, а другой получил ранения. Общее число жертв мин после победы в Отечественной войне 2020 года достигло 333.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "Х".

"Установленные Арменией наземные мины продолжают убивать и калечить азербайджанцев. Сегодня в результате минного террора один мирный житель был убит и один ранен, общее число жертв [с ноября 2020 года] достигло 333. Международное сообщество не должно закрывать глаза на это и должно призвать Армению передать точные карты минных полей", - говорится в публикации.