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МИД Азербайджана: Минный террор Армении унес жизни уже 333 человек после ноября 2020 года

МИД Азербайджана: Минный террор Армении унес жизни уже 333 человек после ноября 2020 года Сегодня в результате минного теракта один мирный житель был убит, а другой получил ранения, общее число жертв достигло 333.
Внешняя политика
13 октября 2023 г. 15:44
МИД Азербайджана: Минный террор Армении унес жизни уже 333 человек после ноября 2020 года

Сегодня в Азербайджане в результате подрыва на мине на освобожденных от армянской оккупации территориях погиб один мирный житель, а другой получил ранения. Общее число жертв мин после победы в Отечественной войне 2020 года достигло 333.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "Х".

"Установленные Арменией наземные мины продолжают убивать и калечить азербайджанцев. Сегодня в результате минного террора один мирный житель был убит и один ранен, общее число жертв [с ноября 2020 года] достигло 333. Международное сообщество не должно закрывать глаза на это и должно призвать Армению передать точные карты минных полей", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA: Toll of victims from Armenia's mine terror has risen to 333 since November 2020
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Ermənistanın mina terroru ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edib

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