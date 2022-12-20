Айхан Гаджизаде: МИД Армении распространяет дезинформацию

Министерство иностранных дел Армении продолжает распространять фейковые новости по поводу закрытия Лачынской дороги и численности проживающих в Карабахе армян.

Министерство иностранных дел Армении продолжает распространять фейковые новости по поводу закрытия Лачынской дороги и численности проживающих в Карабахе армян.

Как передает Report, об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что на многочисленных видеокадрах, выложенных в социальных сетях, видно, как автомобили беспрепятственно проезжают по Лачынской дороге.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже девятый день.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.