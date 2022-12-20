О нас

Айхан Гаджизаде: МИД Армении распространяет дезинформацию

Айхан Гаджизаде: МИД Армении распространяет дезинформацию Министерство иностранных дел Армении продолжает распространять фейковые новости по поводу закрытия Лачынской дороги и численности проживающих в Карабахе армян.
Внешняя политика
20 декабря 2022 г. 15:24
Айхан Гаджизаде: МИД Армении распространяет дезинформацию

Министерство иностранных дел Армении продолжает распространять фейковые новости по поводу закрытия Лачынской дороги и численности проживающих в Карабахе армян.

Как передает Report, об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что на многочисленных видеокадрах, выложенных в социальных сетях, видно, как автомобили беспрепятственно проезжают по Лачынской дороге.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже девятый день.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani MFA: 'Armenian MFA continues to promote false narratives'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Ermənistan XİN yalan məlumatlar yayır"

Самое читаемое

МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
18 декабря 2022 г. 12:31
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
19 декабря 2022 г. 10:53
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
19 декабря 2022 г. 10:21
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
18 декабря 2022 г. 16:37
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
16 декабря 2022 г. 10:24
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
18 декабря 2022 г. 12:00
Названы причины сильных задержек в доставке грузов из США в Азербайджан
Названы причины сильных задержек в доставке грузов из США в Азербайджан
15 декабря 2022 г. 16:25
Военнослужащие Внутренних войск пришли на помощь сотрудникам СМИ
Военнослужащие Внутренних войск пришли на помощь сотрудникам СМИ
13 декабря 2022 г. 16:08
Президент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
ФотоПрезидент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
19 декабря 2022 г. 17:45
ЧМ-2022: Аргентина обыграла Хорватию и стала первым финалистом мундиаля
ЧМ-2022: Аргентина обыграла Хорватию и стала первым финалистом мундиаля
14 декабря 2022 г. 00:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi