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МИД Азербайджана: Международный суд продолжает разоблачать армянскую ложь

МИД Азербайджана: Международный суд продолжает разоблачать армянскую ложь Международный суд продолжает разоблачать армянскую ложь.
Внешняя политика
15 июля 2023 г. 01:34
МИД Азербайджана: Международный суд продолжает разоблачать армянскую ложь

Международный суд продолжает разоблачать армянскую ложь.

Как передает Report, об этом написал глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что постановление Международного суда еще раз подтверждает, что иск Армении о выведении пограничников Азербайджана с Лачынского погранично-пропускного пункта и дороги был единогласно отклонен.

"Суд продолжает разоблачать армянскую ложь", - подчеркнул А.Гаджизаде.

Напомним, что Международный суд (МС) постановлением от 6 июля 2023 года отклонил иск Армении против Азербайджана. Информация об этом была размещена на сайте МС в пятницу.

Сообщалось, что иск Армении был связан с внесением изменения в решение Международного суда от 22 февраля 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistanın yalanlarının ifşasını davam etdirir

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