МИД Азербайджана: Международный суд продолжает разоблачать армянскую ложь

Международный суд продолжает разоблачать армянскую ложь.
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Он подчеркнул, что постановление Международного суда еще раз подтверждает, что иск Армении о выведении пограничников Азербайджана с Лачынского погранично-пропускного пункта и дороги был единогласно отклонен.
"Суд продолжает разоблачать армянскую ложь", - подчеркнул А.Гаджизаде.
Напомним, что Международный суд (МС) постановлением от 6 июля 2023 года отклонил иск Армении против Азербайджана. Информация об этом была размещена на сайте МС в пятницу.
Сообщалось, что иск Армении был связан с внесением изменения в решение Международного суда от 22 февраля 2023 года.