МИД Азербайджана: Международный суд продолжает разоблачать армянскую ложь

Международный суд продолжает разоблачать армянскую ложь.

Международный суд продолжает разоблачать армянскую ложь.

Как передает Report , об этом написал глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде на своей странице в Twitter .

Он подчеркнул, что постановление Международного суда еще раз подтверждает, что иск Армении о выведении пограничников Азербайджана с Лачынского погранично-пропускного пункта и дороги был единогласно отклонен.

"Суд продолжает разоблачать армянскую ложь", - подчеркнул А.Гаджизаде.

Напомним, что Международный суд (МС) постановлением от 6 июля 2023 года отклонил иск Армении против Азербайджана. Информация об этом была размещена на сайте МС в пятницу.

Сообщалось, что иск Армении был связан с внесением изменения в решение Международного суда от 22 февраля 2023 года.