МИД Азербайджана: Коварная политика Франции в регионе не принесет результатов

Коварная политика Франции, направленная на создание новой напряженности в регионе и препятствование миру и стабильности, не принесет результатов.
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Во внешнеполитическом ведомстве указали на неприемлемость обвинений в адрес Азербайджана в непропорциональном ответе.
"Вместо того, чтобы критиковать Армению, которая без каких-либо провоцирующих факторов нарушила продолжавшую почти пять месяцев стабильность, неприемлемо обвинять Азербайджан в непропорциональном ответе, и подобные предвзятые подходы следует прекратить", - подчеркнули в МИД.