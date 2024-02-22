О нас

МИД Азербайджана: Коварная политика Франции в регионе не принесет результатов

МИД Азербайджана: Коварная политика Франции в регионе не принесет результатов Коварная политика Франции, направленная на создание новой напряженности в регионе и препятствование миру и стабильности, не принесет результатов.
Внешняя политика
22 февраля 2024 г. 09:04
МИД Азербайджана: Коварная политика Франции в регионе не принесет результатов

Коварная политика Франции, направленная на создание новой напряженности в регионе и препятствование миру и стабильности, не принесет результатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана относительно необоснованных притязаний в одностороннюю защиту Армении, озвученные 21 февраля 2024 года президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном в ходе совместной пресс-конференции с армянским премьером в Париже.

Во внешнеполитическом ведомстве указали на неприемлемость обвинений в адрес Азербайджана в непропорциональном ответе.

"Вместо того, чтобы критиковать Армению, которая без каких-либо провоцирующих факторов нарушила продолжавшую почти пять месяцев стабильность, неприемлемо обвинять Азербайджан в непропорциональном ответе, и подобные предвзятые подходы следует прекратить", - подчеркнули в МИД.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке MFA: France’s insidious policy of creating new tension in region will not yield any results
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: Fransanın bölgədə yürütdüyü məkrli siyasət heç bir nəticə verməyəcək

Самое важное

Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
22 февраля 2024 г. 02:32
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию
19 февраля 2024 г. 19:29
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе
19 февраля 2024 г. 18:36
Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ
Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ
19 февраля 2024 г. 18:34
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один
19 февраля 2024 г. 15:57
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
18 февраля 2024 г. 18:41
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
18 февраля 2024 г. 18:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi