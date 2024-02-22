МИД Азербайджана: Коварная политика Франции в регионе не принесет результатов

Коварная политика Франции, направленная на создание новой напряженности в регионе и препятствование миру и стабильности, не принесет результатов.

Коварная политика Франции, направленная на создание новой напряженности в регионе и препятствование миру и стабильности, не принесет результатов.

Как сообщает Report , об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана относительно необоснованных притязаний в одностороннюю защиту Армении, озвученные 21 февраля 2024 года президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном в ходе совместной пресс-конференции с армянским премьером в Париже.

Во внешнеполитическом ведомстве указали на неприемлемость обвинений в адрес Азербайджана в непропорциональном ответе.

"Вместо того, чтобы критиковать Армению, которая без каких-либо провоцирующих факторов нарушила продолжавшую почти пять месяцев стабильность, неприемлемо обвинять Азербайджан в непропорциональном ответе, и подобные предвзятые подходы следует прекратить", - подчеркнули в МИД.