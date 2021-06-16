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МИД Азербайджана: Комментировать визиты глав соседних стран - вне компетенции МИД Армении

МИД Азербайджана: Комментировать визиты глав соседних стран - вне компетенции МИД Армении Начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила на вопросы СМИ.
Внешняя политика
16 июня 2021 г. 11:53
МИД Азербайджана: Комментировать визиты глав соседних стран - вне компетенции МИД Армении
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Начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила на вопросы СМИ.

Л.Абдуллаева прокомментировала вопрос Report о том, что МИД Армении, высказываясь о визите президентов Азербайджана и Турции в Шушу, оценило этот визит как провокацию против мира и безопасности, использовав выражение "турецко-азербайджанская агрессия".

"Прежде всего хотела бы отметить, что комментирование визитов глав соседних стран не входит в компетенцию МИД Армении.

Что касается упомянутого вами заявления, с учетом того, что в настоящий момент у МИД Армении нет руководства, хотим довести до сведения оставшихся в данном ведомстве и подготовивших это заявление лиц, что страна не может оккупировать собственные территории, она может только освободить их от оккупации. В результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан освободил от оккупации свои земли и обеспечил территориальную целостность.

Рекомендуем МИД Армении внимательно ознакомиться с трехсторонними договоренностями, подписанным лидерами трех стран, включая их собственную страну, предпринимать шаги, направленные на исполнение этих договоренностей. Армении следует предпринимать шаги, не опираясь на иллюзии, а отталкиваясь от реальной ситуации. Подписанная президентами Азербайджана и Турции в Шуше Совместная декларация направлена на поощрение мира и безопасности, новых возможностей сотрудничества", - отметила Л.Абдуллаева.

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Версия на английском языке Baku: Commenting on visits of neighboring countries' leaders not in Yerevan's competence
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: Qonşu ölkələrin rəhbərlərinin səfərini şərh etmək Ermənistan XİN-in həddi deyil

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