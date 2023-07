МИД Азербайджана: клеветническая кампания Армении не что иное, как поддержка военных преступлений

Клеветническая кампания Армении не что иное, как оправдание и поддержка военных преступлений.

Как передает Report , об этом написал в Twitter руководитель управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Действия, предпринятые Азербайджаном против военного преступника, основываются на международное право и законодательство Азербайджана.

Вопреки утверждениям Армении в Международном гуманитарном праве нет ограничений на правовые действия.

Клеветническая кампания Армении не что иное, как оправдание и поддержка военных преступлений", - говорится в публикации.