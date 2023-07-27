Айхан Гаджизаде: Категорически отвергаем заявление министерства Европы и иностранных дел Франции

"Категорически отвергаем утверждение в заявлении Министерства Европы и иностранных дел Франции от 27 июля о блокаде со стороны Азербайджана Лачинской дороги".

"Категорически отвергаем утверждение в заявлении Министерства Европы и иностранных дел Франции от 27 июля о блокаде со стороны Азербайджана Лачынской дороги".

Как передает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи с заявлением Министерства Европы и иностранных дел Франции относительно Лачынской дороги.

"Ссылаясь на обязательства и переговорный процесс в рамках трехстороннего заявления, по какой-то причине игнорируя серьезные нарушения заявления, в частности, пребывания в течение последних трех лет на территории Азербайджана армянских вооруженных сил, продолжающихся военных провокаций против Азербайджана, незаконной перевозки на территорию Азербайджану военной продукции и мин, а также воспрепятствование открытию коммуникаций со стороны Армении, французская сторона ошибочно расценила создание Азербайджаном пограничного пункта пропуска "Лачын" как противоречащее обязательствам.

Отмечая решение Международного суда, французская сторона забыла, что именно решением от 6 июля суд подтвердил полную легитимность пограничного пункта пропуска "Лачын", заявления Армении о ликвидации этого пункта и выводе пограничников были единогласно отклонены.

Азербайджанская сторона обязуется и уполномочена осуществлять контроль и прозрачность на границе, предотвращать использование Лачынской дороги в незаконных целях, не допускать злоупотреблений на дороге.

Несмотря на эти усилия, армянская сторона все же не отказалась от провокаций, открыла огонь по пункту пропуска, предприняла попытку контрабанды и попыталась отправить грузовые автомобили на территорию без разрешения Азербайджана. Несмотря на эти провокации, азербайджанская сторона все же через Международный комитет Красного Креста создала условия для проезда армянских жителей через пункт, и всего за один день, 27 июля, из пограничного пункта пропуска "Лачын" был обеспечен проезд 34 человек на 7 транспортных средствах. Несмотря на то, что для перевозки больших объемов грузов на территорию были предложены альтернативные пути, в том числе “Агдам-Ханкенди”, неуважение, проявленное к этому решению на суверенной территории Азербайджана в течение длительного времени, свидетельствует о том, что заявления, звучащие в связи с гуманитарной ситуацией, являются лишь спекуляцией.

В контексте всех этих вопросов, молчаливость французской стороны в отношении армянских провокаций и предвзятые призывы в адрес Азербайджана, демонстрируют, что политика, проводимая Францией, ошибочна.

В целом, прежде чем впадать в заблуждение манипуляциями армянской стороны и делать предвзятые заявления по данному вопросу, призываем еще раз задуматься о том, чему служат такие заявления в адрес Азербайджана, и понять, что подобные заявления не служат миру и стабильности в регионе", - отмечается в комментарии.