​МИД Азербайджана исключил имя гражданина США из списка нежелательных лиц

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Обратившись к азербайджанскому правительству, победитель Пулитцеровской премии (Pulitzer Prize), журналист, сотрудник журнала "National Geographic", гражданин США Пауль Салопек попросил исключить его имя из списка нежелательных лиц.

Об этом Report сообщили из министерства иностранных дел. В своем обращении П.Салопек заявил, что уважает законы и территориальную целостность Азербайджанской Республики в рамках признанных на международном уровне границ и посетил оккупированные Арменией территории Азербайджана по причине неинформированности относительно последствий визита: "Он отметил, что данный визит не мог преследовать целью проявить неуважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Выразив сожаление по поводу визита, П.Салопек заявил, что визит на оккупированные Арменией азербайджанские территории ни коем образом не служит агитации созданного на захваченных территориях Азербайджана так называемого режима".

В МИД отметили, что Пауль Салопек, попросивший прощения у правительства Азербайджана и азербайджанского народа в связи с незаконным визитом на оккупированные территории, обещал впредь воздержаться от подобных поездок: "Обращение Пауля Салопека было рассмотрено в соответствующем порядке, его имя исключили из списка нежелательных лиц и разрешили посетить Азербайджан в рамках проекта "Out of Eden Walk", служащего изучению маршрута передвижения людей в древности".