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    МИД Азербайджана исключил имя японского журналиста из "списка нежелательных лиц"

    Хитоши Омае подтвердил свое полное уважение территориальной целостности и суверенитету Азербайджана

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Гражданин Японии, сотрудник информационного агентства Mainichi Хитоши Омае обратился с официальным письмом в министерство иностранных дел Азербайджана с просьбой об исключении его имени из "Списка иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики". 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в письме он выразил сожаление и отметил, что статья об итогах визита не служит интересам ни одной из сторон. Х.Омае подтвердил свое полное уважение территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

    Заявление Хитоши Омае было рассмотрено в соответствующем порядке и было принято решение об исключении его имени из вышеупомянутого списка.

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