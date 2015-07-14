​МИД Азербайджана: Искажение Хельсинкских принципов, селективный подход к их применению - причина нестабильности на пространстве ОБСЕ 

Баку. 14 июля REPORT.AZ/ "Искажение Хельсинкских принципов и других обязательств ОБСЕ странами-участниками, селективный подход к их применению и применение двойных стандартов становятся причиной нестабильности на пространстве ОБСЕ, а также приводят к застою процессов урегулирования существующих конфликтов и повышают риск их возобновления".

Как сообщает Report, об этом заявил представитель министерства иностранных дел Азербайджана, принимающий участие в официальной встрече ОБСЕ по случаю 40-летия подписания Хельсинского заключительного акта.

На проходящей в Хельсинки встрече приняла участие высокопоставленная делегация МИД Азербайджана. В своем выступлении на мероприятии азербайджанская делегация, обращая внимание участников собрания на неразрешенные конфликты на пространстве ОБСЕ, подчеркнула, что в корне кризиса, наблюдаемого в системе безопасности Европы, стоят эти конфликты, которые сопровождаются открытым нарушением принципов межгосударственных отношений, установленных в Хельсинском заключительном акте. Как было отмечено, нерешенность этих конфликтов в течение последних 25 лет является самой серьезной угрозой для мира и безопасности на пространстве ОБСЕ.

Особенно было отмечено, что некоторые члены ОБСЕ, прикрываясь положением о равноправии и правом самоопределения наций, претворяют в жизнь свои грязные планы, в том числе, применяя силу и агрессию в отношении политического суверенитета и территориальной целостности государств, и используя силу, оккупируют территории других стран, население которых насильно изгоняется со своих родных очагов, люди становятся беженцами и вынужденными переселенцами. Также было отмечено, что подобные действия - это грубое нарушение международного права, которое пытаются скрыть под разными предлогами, что приводит в конечном итоге к разжиганию конфликтов и серьезно препятствует их мирному разрешению.

В этом смысле подчеркивается, что функционирование ОБСЕ, как организации, основу деятельности которой составляют не селективные принципы и двойные стандарты, а международное право, может дать свои плоды в процессе разрешения существующих конфликтов.

Подавляющее большинство стран, выступивших на мероприятии, отметили важность соблюдения принципов Хельсинского соглашения, которые актуальны и по сей день. Было высказано мнение, что выход из кризисных ситуаций нужно искать именно в строгом соблюдении Хельсинкской Декларации.

В этом плане было сказано о важности усиления деятельности, направленной на урегулирование конфликтов, обеспечение территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ стран, признанных международным сообществом.