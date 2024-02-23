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МИД Азербайджана: Интервью Пашиняна France 24 - очередной удар по мирному процессу

МИД Азербайджана: Интервью Пашиняна France 24 - очередной удар по мирному процессу Очередные необоснованные обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна против Азербайджана, озвученные в интервью французскому телеканалу France 24, нацелены на эскалацию напряженности в регионе и являются очередным ударом по мирному процессу.
Внешняя политика
23 февраля 2024 г. 14:40
МИД Азербайджана: Интервью Пашиняна France 24 - очередной удар по мирному процессу

Очередные необоснованные обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна против Азербайджана, озвученные в интервью французскому телеканалу France 24, нацелены на эскалацию напряженности в регионе и являются очередным ударом по мирному процессу.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана к заявлениям армянского премьера.

В ведомстве напомнили, что по инициативе канцлера Германии Олафа Шольца в Мюнхене состоялась встреча лидеров Азербайджана и Армении. Заявления Пашиняна, озвученные спустя несколько дней после этой встречи, следует расценивать как неуважение со стороны Армении к усилиям Берлина, а тот факт, что они были высказаны именно во Франции, как продолжение усилий Парижа по срыву мирного процесса, заявили в МИД.

В МИД подчеркнули, что такие беспочвенные обвинения, как якобы намерение Азербайджана совершить нападение на Армению, или несоблюдение официальным Баку принципов международного права, призваны исказить существующие факты и запутать международное сообщество: "Армянская сторона продолжает политику массовой милитаризации, а также нарушила стабильность в регионе, сохранявшуюся около 5 месяцев. С целью скрыть эти провокации, Пашинян выступил с различными призывами касательно Общины Западного Азербайджана. Ссылаясь на комментарии общины к различным заявлениям Армении, совершенно необоснованно утверждать, что Азербайджан готовится к войне", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Allegations made by Armenian PM against Azerbaijan intended to inflict another blow to peace process – MFA
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: Paşinyanın məqsədi bölgədə qəsdən gərginlik yaratmaq, sülhə zərbə vurmaqdır

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