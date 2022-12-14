МИД Азербайджана: Отсутствие внимания к минному террору вызывает серьезную обеспокоенность

Отсутствие внимания к минному террору, совершаемому против гражданского населения на территории Азербайджана с использованием Лачынской дороги, вызывает серьезную озабоченность.

Отсутствие внимания к минному террору, совершаемому в отношении гражданского населения на территории Азербайджана с использованием Лачынской дороги, вызывает серьезную озабоченность

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель управления пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ.

По его словам, игнорирование незаконной экономической деятельности, разграбления природных ресурсов и экологического ущерба, осуществляемых в этих районах в течение последних 30 лет, а также использование Лачынской дороги как для военных провокаций, так и для незаконной экономической деятельности, вопреки пункту 6 Трехстороннего заявления, говорят о предвзятости этих стран (Франции, США и ЕС-ред.) к данным вопросам.