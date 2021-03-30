МИД Азербайджана и Таджикистана подписали программу сотрудничества

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД.
На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном по ряду направлений.
На встрече обсуждались вопросы таджикско-азербайджанского взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.
Таджикский министр поблагодарил азербайджанскую сторону за поддержку в борьбе с пандемией COVID-19.
По итогам встречи состоялась церемония подписания Программы сотрудничества между министерствами иностранных дел Азербайджана и Таджикистана на 2021-2022 годы.