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МИД Азербайджана и Таджикистана подписали программу сотрудничества

МИД Азербайджана и Таджикистана подписали программу сотрудничества Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином
Внешняя политика
30 марта 2021 г. 22:12
МИД Азербайджана и Таджикистана подписали программу сотрудничества
Джейхун Байрамов и Сироджиддин Мухриддин

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД.

На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном по ряду направлений.

На встрече обсуждались вопросы таджикско-азербайджанского взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

Таджикский министр поблагодарил азербайджанскую сторону за поддержку в борьбе с пандемией COVID-19.

По итогам встречи состоялась церемония подписания Программы сотрудничества между министерствами иностранных дел Азербайджана и Таджикистана на 2021-2022 годы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Tacikistanın Xarici işlər nazirlikləri arasında Əməkdaşlıq Proqramı imzalanıb

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