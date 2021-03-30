МИД Азербайджана и Таджикистана подписали программу сотрудничества

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД.

На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном по ряду направлений.

На встрече обсуждались вопросы таджикско-азербайджанского взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

Таджикский министр поблагодарил азербайджанскую сторону за поддержку в борьбе с пандемией COVID-19.

По итогам встречи состоялась церемония подписания Программы сотрудничества между министерствами иностранных дел Азербайджана и Таджикистана на 2021-2022 годы.