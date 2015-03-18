Меморандум о сотрудничестве подписан между министерствами иностранных дел Азербайджана и Судана

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В Баку состоялась встреча между министрами иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и Судана Али Ахмедом Карти.

Как сообщает Report, на встрече стороны обсудили перспективы развития отношений между странами.

Кроме того, по итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между министерствами иностранных дел Азербайджана и Судана, который, в частности, предусматривает проведение межмидовских консультаций.