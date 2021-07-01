МИД Азербайджана и Словении провели политические консультации

Состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Словения

Состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Словения.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, делегацию МИД Азербайджана возглавлял заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а словенскую - генеральный директор Управления иностранных дел и политики безопасности Жерней Мюллер.

Стороны обменялись мнениями о развитии двустороннего политического, экономического и торгового сотрудничества, а также отношений в сфере миграции.

В ходе встречи словенская сторона была проинформирована о постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, разминировании территорий.

Стороны подчеркнули важность продолжения политического диалога.