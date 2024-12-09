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МИД Азербайджана и Саудовской Аравии провели политконсультации в Эр-Рияде

МИД Азербайджана и Саудовской Аравии провели политконсультации в Эр-Рияде 19:07
Внешняя политика
9 декабря 2024 г. 19:22
МИД Азербайджана и Саудовской Аравии провели политконсультации в Эр-Рияде

В городе Эр-Рияде состоялся третий раунд политических консультаций Министерств иностранных дел Азербайджана и Саудовской Аравии.

Как сообщает Report, азербайджанскую делегацию возглавил замглавы МИД Ялчын Рафиев, а делегацию Королевства - замминистра иностранных дел Валид Аль-Хурейджи.

На встрече обсуждались вопросы укрепления двусторонних связей, текущее состояние и перспективы сотрудничества в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах.

Стороны обменялись мнениями о возможностях взаимодействия между Азербайджаном и Саудовской Аравией в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и других международных организаций. Была достигнута договоренность о продолжении взаимной поддержки на этих площадках.

Также на мероприятии был отмечен значительный потенциал для развития двустороннего сотрудничества в таких направлениях, как туризм, зеленая энергетика и инвестиции.

В ходе политических консультаций обсуждались также региональные и международные вопросы, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В рамках визита Ялчин Рафиев встретился с заместителем министра энергетики Саудовской Аравии по устойчивому развитию и изменению климата Халидом Аль-Мехаидом.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Saudi Arabian MFAs hold third round of political consultations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin üçüncü raundu keçirilib

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