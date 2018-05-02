МИД Азербайджана и Сан-Марино подписали меморандум

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял находящуюся с официальным визитом в Азербайджане делегацию во главе с государственным секретарем иностранных дел Сан-Марино Николой Ренци.

Как сообщили Report в МИД, стороны подчеркнули значимость регулярных встреч на высшем уровне для усиления политических и экономических связей между двумя странами.

Также было отмечено, что торговые связи между Азербайджаном и Сан-Марино не соответствуют потенциалу обеих стран, обсуждена возможность их углубления, отмечена важность проведения бизнес-формуов.

Э.Мамедъяров подробно рассказал собеседнику о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сообщил о необходимости решения конфликта согласно требованиям резолюций Совбеза ООН в рамках суверенитета, территориальной целостности и признанных на международном уровне границ Азербайджана.

В завершении встречи министры подписали "Меморандум о взаимопонимании между МИД Азербайджана и МИД Сан-Марино".