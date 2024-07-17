МИД Азербайджана и Румынии провели очередной раунд политических консультаций

В Бухаресте состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Румынии.

В Бухаресте состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Румынии.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, румынскую - госсекретарь МИД Ана Кристина Тинка.

В ходе политконсультаций были обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией, текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, в том числе в рамках международных организаций, стратегические энергетические и транспортные проекты, реализуемые по инициативе и с участием Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями по вопросам подготовки и проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в ноябре в Азербайджане, отметив, что это мероприятие создаст новые возможности для расширения сотрудничества между двумя странами.

Между делегациями также состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам и другим темам, представляющим взаимный интерес.