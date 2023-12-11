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МИД Азербайджана и Омана провели политические консультации

МИД Азербайджана и Омана провели политические консультации Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев 10 декабря посетил Оман для участия в 5-м раунде политических консультаций между министерствами иностранных дел (МИД) Азербайджанской Республики и Султаната Оман.
Внешняя политика
11 декабря 2023 г. 15:17
МИД Азербайджана и Омана провели политические консультации

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев 10 декабря посетил Оман для участия в 5-м раунде политических консультаций между министерствами иностранных дел (МИД) Азербайджанской Республики и Султаната Оман.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, с оманской стороны делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам шейх Халифа бин Али аль-Хариси.

В ходе консультаций обсуждены двустороннее сотрудничество и перспективы в политической, торгово-экономической, энергетической, гуманитарной областях, межпарламентские связи, вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Стороны подчеркнули важность взаимных визитов между двумя странами, обменялись мнениями по увеличению объемов товарооборота и развитию межпарламентского сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Oman XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

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