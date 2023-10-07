МИД Азербайджана и Катара провели политконсультации

В Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Катара.

В Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Катара.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавлял заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, катарскую делегацию - государственный министр иностранных дел Султан бин Саад аль-Мурейхи.

В ходе консультаций были обсуждены текущая ситуация и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, энергетической, гуманитарной сферах, межпарламентских связях, а также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Катарская сторона была проинформирована о ситуации, сложившейся в регионе в постконфликтный период, в том числе о восстановительных, строительных работах и процессе реинтеграции на освобожденных территориях Азербайджана.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам регионального и глобального характера, представляющим взаимный интерес.