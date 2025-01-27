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МИД Азербайджана и Катара провели 5-й раунд политических консультаций в Дохе

МИД Азербайджана и Катара провели 5-й раунд политических консультаций в Дохе В Дохе состоялся 5-й раунд политических консультаций между МИД Азербайджана и Катара.
Внешняя политика
27 января 2025 г. 13:09
МИД Азербайджана и Катара провели 5-й раунд политических консультаций в Дохе

В Дохе состоялся 5-й раунд политических консультаций между МИД Азербайджана и Катара.

Как сообщили Report в МИД, с азербайджанской стороны консультации возглавил замминистра иностранных дел Ялчын Рафиев, находящийся с визитом в Катаре.

Государственный министр по иностранным делам Султан бин Саад Аль-Мурайхи возглавил заседание с катарской стороны.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки - от политического взаимодействия до экономического сотрудничества, а также координацию в рамках ООН, Движения неприсоединения и других международных организаций. Особое внимание было уделено перспективам партнерства в торговле, инвестициях, сельском хозяйстве, туризме и образовании.

В ходе визита Ялчин Рафиев также встретился с госминистром Катара по вопросам внешней торговли Ахмедом бин Мохаммедом Аль-Саидом. Была подчеркнута необходимость скорейшего проведения очередного заседания Межправительственной совместной комиссии, а также организации взаимных торговых миссий и бизнес-форумов.

Кроме того, замглавы МИД Азербайджана посетил ведущие катарские аналитические центры - Центр конфликтных и гуманитарных исследований и Центр международных и региональных исследований при Джорджтаунском университете в Дохе. На встречах Ялчин Рафиев представил видение Азербайджана по приоритетам внешней политики, региональным процессам на Южном Кавказе и Ближнем Востоке, а также рассказал о постконфликтном периоде в отношениях с Арменией, процессе нормализации и восстановлении освобожденных территорий.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Deputy FM visits Qatar, holds political consultations
Версия на азербайджанском языке ФотоYalçın Rəfiyev Qətərdə səfərdə olub, siyasi məsləhətləşmələr aparılıb

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