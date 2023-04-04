МИД Азербайджана и Италии провели политические консультации

3 апреля в Баку прошли очередные политические консультации между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии.

3 апреля в Баку прошли очередные политические консультации между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

С азербайджанской стороны делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, с итальянской стороны - заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Эдмондо Чириелли.

В ходе политических консультаций было обсуждено стратегическое партнерство между двумя странами и его перспективы, возможности расширения связей в политической, торгово-экономической, оборонной, транспортной, логистической, гуманитарной, образовательной и др. сферах.