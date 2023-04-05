Азербайджан и Филиппины провели первые межмидовские политические консультации

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов посетил Филиппины.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов посетил Филиппины.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

3 апреля состоялась встреча Э.Мамедова с министром иностранных дел Филиппин Энрике Манало, в ходе которой обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Была подчеркнута важность совместных усилий для достижения практических результатов в этом направлении.

В рамках визита между министерствами иностранных дел Азербайджана и Филиппин впервые прошли политические консультации. С азербайджанской стороны делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, с филиппинской стороны – заместитель главы МИД Тереза Лазаро.

В ходе консультаций обсуждено текущее состояние двусторонних отношений, а также вопросы расширения взаимного партнерства в сферах экономики, туризма, энергетики, сельского хозяйства, культуры и образования.

Э.Мамедов проинформировал собеседницу о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, а также о восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.