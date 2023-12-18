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МИД Азербайджана и Джибути провели первые политические консультации

МИД Азербайджана и Джибути провели первые политические консультации В Джибути состоялся первый раунд политических консультаций между МИД Азербайджана и Джибути.
Внешняя политика
18 декабря 2023 г. 16:09
МИД Азербайджана и Джибути провели первые политические консультации

В Джибути состоялся первый раунд политических консультаций между МИД Азербайджана и Джибути.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, политические консультации были организованы в рамках визита замминистра иностранных дел Ялчына Рафиева в Джибуди.

Делегацию Джибути на консультациях возглавлял генеральный секретарь МИД этой страны Мохаммад Али Хасан.

В рамках визита Рафиев также провел встречи с главой МИД Джибути Махмудом Али Юсуфом, и членами межпарламентской группы дружбы Джибути-Азербайджан.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в политической сфере, высоко оценили нынешний уровень отношений между двумя странами, и подчеркнули важность продолжения взаимной поддержки на многосторонних платформах сотрудничества, таких как Движение неприсоединения и ОИС.

Делегации рассмотрели возможность дальнейшей диверсификации двусторонних связей, интенсификации контактов и деловых отношений, в частности в экономической, социальной и гуманитарной сферах.

Стороны отметили важность взаимных визитов на высоком уровне и необходимость дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества.

Достигнута договоренность о проведении следующего раунда политконсультаций в 2024 году в Баку.

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