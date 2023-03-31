МИД Азербайджана и Чехии провели очередные политические консультации

Сегодня в Баку состоялись очередные политические консультации между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел Чехии.

Сегодня в Баку состоялись очередные политические консультации между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел Чехии.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

С азербайджанской стороны делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, с чешской стороны - генеральный директор по европейским вопросам Министерства иностранных дел Чехии Ярослав Курфюрст.

В ходе политических консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних и многосторонних отношений между странами, в том числе политические, экономические, торговые, гуманитарные вопросы, а также сотрудничество в рамках международных организаций.

Замминистра Х.Халафов отметил, что в 2023 году проходит 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, за эти годы отношения эффективного сотрудничества выросли до уровня стратегического партнерства, в этом процессе важную роль играют политический диалог на высоком уровне, обмен официальными визитами, а также межпарламентское сотрудничество. Он проинформировал о транспортных и коммуникационных проектах, реализуемых в регионе по инициативе и при участии Азербайджана, и подчеркнул широкие возможности для сотрудничества в этих направлениях.

X.Халафов подробно проинформировал другую сторону о новых реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Проинформировав другую сторону об инициативах Азербайджана по нормализации отношений с Арменией, продвижению мирной повестки дня, делимитации государственной границы, открытию коммуникаций, он также отметил, что провокации, совершенные Арменией, в частности невыполнение обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления, создают угрозу обеспечению мира и спокойствия в регионе.

Курфюрст выразил удовлетворение нынешним уровнем двусторонних отношений между Азербайджаном и Чехией и отметил, что, исходя из соответствующего совместного заявления, подписанного в 2015 году, отношения достигли уровня стратегического партнерства. Он подчеркнул, что Чехия постоянно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и подчеркивает важность установления прочного мира и стабильности в регионе. Он отметил, что 3 марта текущего года в Праге состоялось продуктивное заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Чехия, что способствовало развитию экономического сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по другим вопросам региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес.