МИД Азербайджана и Армении подтвердили готовность к переговорам

Минская группа (МГ) ОБСЕ приветствует, что МИД Азербайджана и Армении подтвердили готовность возобновить как можно скорее предметные переговоры по урегулированию напряженности вокруг Нагорного Карабаха.

Минская группа (МГ) ОБСЕ приветствует, что МИД Азербайджана и Армении подтвердили готовность возобновить как можно скорее предметные переговоры по урегулированию напряженности вокруг Нагорного Карабаха.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду МГ ОБСЕ.

Сопредседатели МГ ОБСЕ (представители США, России и Франции) провели в среду переговоры, по итогам которых вместе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком приветствовали сокращение военных действий и призвали стороны приложить все усилия для продолжения деэскалации.

"Сопредседатели призывают стороны воздерживаться от подстрекательской риторики и попыток изменить ситуацию в поле. Сопредседатели продолжают подчеркивать необходимость создания атмосферы, способствующей восстановлению мирного процесса, - говорится в заявлении МГ ОБСЕ. - Сопредседатели приветствовали подтверждение министров иностранных дел Азербайджана и Армении как можно скорее провести предметные переговоры по важнейшим аспектам нагорно-карабахского урегулирования и подчеркнули важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства".