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МИД Азербайджана и Армении подтвердили готовность к переговорам

МИД Азербайджана и Армении подтвердили готовность к переговорам Минская группа (МГ) ОБСЕ приветствует, что МИД Азербайджана и Армении подтвердили готовность возобновить как можно скорее предметные переговоры по урегулированию напряженности вокруг Нагорного Карабаха.
Внешняя политика
16 июля 2020 г. 01:55
МИД Азербайджана и Армении подтвердили готовность к переговорам

Минская группа (МГ) ОБСЕ приветствует, что МИД Азербайджана и Армении подтвердили готовность возобновить как можно скорее предметные переговоры по урегулированию напряженности вокруг Нагорного Карабаха.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду МГ ОБСЕ.

 Сопредседатели МГ ОБСЕ (представители США, России и Франции) провели в среду переговоры, по итогам которых вместе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком приветствовали сокращение военных действий и призвали стороны приложить все усилия для продолжения деэскалации.

"Сопредседатели призывают стороны воздерживаться от подстрекательской риторики и попыток изменить ситуацию в поле. Сопредседатели продолжают подчеркивать необходимость создания атмосферы, способствующей восстановлению мирного процесса, - говорится в заявлении МГ ОБСЕ. - Сопредседатели приветствовали подтверждение министров иностранных дел Азербайджана и Армении как можно скорее провести предметные переговоры по важнейшим аспектам нагорно-карабахского урегулирования и подчеркнули важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства".

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