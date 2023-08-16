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МИД Азербайджана: Франция, используя армянских жителей, пытается проводить свою коварную политику

МИД Азербайджана: Франция, используя армянских жителей, пытается проводить свою коварную политику "Мы решительно отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые против Азербайджана во время заявления, сделанного французской стороной в ходе телефонного разговора министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна с министром иностранных дел Армении
Внешняя политика
16 августа 2023 г. 08:57
МИД Азербайджана: Франция, используя армянских жителей, пытается проводить свою коварную политику

"Мы решительно отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые против Азербайджана во время заявления, сделанного французской стороной в ходе телефонного разговора министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном 15 августа".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"В связи с утверждениями о том, что Лачынская дорога якобы удерживается Азербайджаном в “блокаде”, в результате чего “армянские жители сталкиваются с серьезным гуманитарным кризисом”, мы хотели бы еще раз напомнить, что абсурдно представлять в качестве блокады деятельность погранично-пропускного пункта, созданного в соответствии с обязательством Азербайджана гарантировать безопасность граждан, транспортных средств и грузов на Лачынской дороге, а также с целью предотвращения злоупотреблений ею Арменией в военных и незаконных экономических целях.

Серьезную озабоченность вызывает тот факт, что Франция, которая закрывала глаза на массовое изгнание азербайджанцев из своих домов, совершение против них военных преступлений, теперь пытается проводить в регионе свою коварную политику, используя армянских жителей и опираясь на ложную пропаганду Армении.

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Версия на английском языке MFA: France now trying to carry out its insidious policy using Armenian residents as an excuse
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Fransanın erməni sakinləri bəhanə gətirərək öz məkrli siyasətini yürütməyə çalışması ciddi narahatlıq doğurur"

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