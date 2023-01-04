МИД Азербайджана : Ереван хочет ввести в заблуждение международное общество

Очередное заявление министерства иностранных дел Армении от 3 января 2023 года об акции протеста на Лачынской дороге совершенно необоснованно и направлено на то, чтобы ввести в заблуждение международных партнеров по этому вопросу и искусственно обострить ситуацию.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.
МИД Азербайджана отмечает, что такое искаженное заявление армянской стороны об акции протеста группы представителей гражданского общества Азербайджана против разграбления наших природных ресурсов в период 30-летней оккупации неудивительно: "Похоже, что армянская сторона по-прежнему заинтересована в продолжении незаконной экономической и иной деятельности на территории Азербайджана".