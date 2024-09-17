МИД Азербайджана: Две трети госграницы с Грузией согласованы, работа продолжается

По азербайджано-грузинской границе нет спорных, есть несогласованные вопросы.

По азербайджано-грузинской границе нет спорных, есть несогласованные вопросы.

Об этом в интервью Report сказал начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что отношения между Азербайджаном и Грузией на протяжении веков развивались в атмосфере добрососедства и взаимопонимания:

"Радует, что наше партнерство, основанное на взаимном доверии и поддержке, успешно развивается и обогащается новым содержанием. Совместно реализуемые транспортные, энергетические и другие инфраструктурные проекты, имеющие стратегическое значение, не только служат интересам двух стран и народов, но и играют важную роль в более широком регионе и открывают незаменимые возможности".

Говоря о процессе делимитации и демаркации границ, А.Гаджизаде отметил, что это длительный процесс:

"С 1996 года действующая комиссия работает над делимитацией между двумя странами, и до сих пор 2/3 границ считаются согласованными. Мы считаем, что по азербайджано-грузинской границе нет спорных, есть несогласованные вопросы. Это естественно. Потому что пограничный вопрос важен и в то же время сложен для каждого государства. Поэтому пограничная линия должна быть определена таким образом, чтобы к ней больше не приходилось возвращаться. В настоящее время работа в данном направлении продолжается".

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