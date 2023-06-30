МИД Азербайджана: достигнута договоренность по дополнительным пунктам проекта мирного соглашения

27-29 июня 2023 года состоялись переговоры министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна в Национальном учебном центре внешних связей имени Джорджа Шульца в Арлингтоне

В Национальном учебном центре внешних связей имени Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния, 27-29 июня 2023 года состоялись переговоры министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Было отмечено, что находясь в Вашингтоне, министры встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником и советником по национальной безопасности президента Джейком Салливаном.

Согласно информации, в переговорах между министрами и их делегациями по проекту двустороннего Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений достигнут дальнейший прогресс.

"Достигнута договоренность по дополнительным пунктам проекта соглашения и сделан шаг к взаимопониманию по проекту соглашения. В то же время была отмечена необходимость продолжения дополнительной работы по некоторым ключевым вопросам.

Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение переговоров между Азербайджаном и Арменией", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.