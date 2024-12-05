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МИД Азербайджана: Достигнут значительный прогресс в работе над проектом мирного договора с Арменией

МИД Азербайджана: Достигнут значительный прогресс в работе над проектом мирного договора с Арменией 19:28
Внешняя политика
5 декабря 2024 г. 19:46
МИД Азербайджана: Достигнут значительный прогресс в работе над проектом мирного договора с Арменией

Значительный прогресс достигнут в переговорах между Азербайджаном и Арменией по тексту мирного договора.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 31-ом заседании СМИД ОБСЕ в Валлетте (Мальта).

"После устранения незаконного военного присутствия и восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджана мир был фактически установлен. Это открыло новые возможности для нормализации межгосударственных отношений", — отметил министр.

Он сообщил, что с момента последнего заседания СМИД ОБСЕ [в декабре 2023 года] Азербайджан и Армения в рамках прямого диалога завершили делимитацию и демаркацию части своих границ:

"Недавно вступившее в силу Положение о совместной деятельности соответствующих пограничных комиссий обеспечит реализацию следующих этапов делимитации. В дополнение к этому достигнут значительный прогресс в разработке текста проекта двустороннего соглашения".

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