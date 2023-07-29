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МИД Азербайджана: Диалог с армянскими жителями на начальном этапе внес свой положительный вклад

МИД Азербайджана: Диалог с армянскими жителями на начальном этапе внес свой положительный вклад Азербайджанскими властями были предприняты последовательные шаги в направлении строительства новой Лачынской дороги, использования малых ГЭС на территории Лачына, ряд контактов в направлении использования и управления Сарсангским водохранилищем и диалога
Внешняя политика
29 июля 2023 г. 10:18
МИД Азербайджана: Диалог с армянскими жителями на начальном этапе внес свой положительный вклад

Азербайджанскими властями были предприняты последовательные шаги в направлении строительства новой Лачынской дороги, использования малых ГЭС на территории Лачына, ряд контактов в направлении использования и управления Сарсангским водохранилищем и диалога с местными армянскими жителями Карабахского региона, который на начальном этапе внес свой положительный вклад.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана о последней ситуации в регионе.

Было отмечено, что армянская сторона, напротив, выступая с таким необоснованным предложением, как "обеспечение прав и безопасности карабахских армян посредством переговоров Баку-Ханкенди в рамках международного механизма", препятствовала контактам между Азербайджаном и местными армянскими жителями и фактически продолжала территориальные претензии к нашей стране.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Erməni sakinlərlə dialoq ilkin dövrlərdə öz müsbət töhfəsini verib"

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