МИД Азербайджана: Диалог с армянскими жителями на начальном этапе внес свой положительный вклад

Азербайджанскими властями были предприняты последовательные шаги в направлении строительства новой Лачынской дороги, использования малых ГЭС на территории Лачына, ряд контактов в направлении использования и управления Сарсангским водохранилищем и диалога

Азербайджанскими властями были предприняты последовательные шаги в направлении строительства новой Лачынской дороги, использования малых ГЭС на территории Лачына, ряд контактов в направлении использования и управления Сарсангским водохранилищем и диалога с местными армянскими жителями Карабахского региона, который на начальном этапе внес свой положительный вклад.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана о последней ситуации в регионе.

Было отмечено, что армянская сторона, напротив, выступая с таким необоснованным предложением, как "обеспечение прав и безопасности карабахских армян посредством переговоров Баку-Ханкенди в рамках международного механизма", препятствовала контактам между Азербайджаном и местными армянскими жителями и фактически продолжала территориальные претензии к нашей стране.