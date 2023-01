Министерство иностранных дел Азербайджана чтит память жертв Холокоста.

Как передает Report, об этом говорится на странице министерства в Twitter.

"В этот день мы вспоминаем и скорбим по жертвам одного из самых отвратительных злодеяний в истории человечества - Холокоста. Мы едины в борьбе с религиозной и этнической ненавистью, геноцидом и преступлениями против человечности", - говорится в публикации.