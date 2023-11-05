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МИД Азербайджана: Число жертв мин возросло до 377

МИД Азербайджана: Число жертв мин возросло до 377 В Министерстве иностранных дел Азербайджана сообщили, что число жертв взрывов мин достигло 337.
Внешняя политика
5 ноября 2023 г. 23:40
МИД Азербайджана: Число жертв мин возросло до 377

В Министерстве иностранных дел Азербайджана сообщили, что число жертв взрывов мин достигло 337.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства в соцсети Х (ранее Twitter).

"Сегодня в результате взрыва мины пострадало азербайджанское гражданское лицо 1960 года рождения. Число жертв уже 337. Эта трагедия является еще одним напоминанием о продолжающемся игнорировании ужасающего воздействия минной угрозы Армении против Азербайджана", - говорится в сообщении.

Напомним, что в результате взрыва мины на неразминированной территории в направлении села Тяпякянд Тертерского района житель района Асиф Гусейнов получил травмы, пострадавшему ампутировали стопу правой ноги.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Mina qurbanlarının sayı 337-yə yüksəlib

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