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МИД Азербайджана: Чем раньше Армения примет постконфликтные реалии, тем лучше для нее

МИД Азербайджана: Чем раньше Армения примет постконфликтные реалии, тем лучше для нее "Организация Азербайджаном каких-либо мероприятий на своей суверенной территории и участие в них международных представителей не относится к компетенции Армении. Вмешательство Армении во внутренние дела другого государства необоснованно и недопустимо".
Внешняя политика
20 марта 2022 г. 12:59
МИД Азербайджана: Чем раньше Армения примет постконфликтные реалии, тем лучше для нее

"Организация Азербайджаном каких-либо мероприятий на своей суверенной территории и участие в них международных представителей не относится к компетенции Армении. Вмешательство Армении во внутренние дела другого государства необоснованно и недопустимо".

Как сообщает Report, об этом заявила начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя протест, высказанный МИД Армении представителю ООН в этой стране в связи с участием представителя ООН в конференции, посвященной 30-летию партнерства Азербайджана и ООН 18 марта в городе Шуша.

"Сохранение территориальных притязаний Армении к Азербайджану демонстрирует, что эта страна не сделала верного вывода из 44-дневной войны. Данная позиция МИД Армении не что иное, как попытка Армении воспрепятствовать усилиям Азербайджана совместно с ведущими членами международного сообщества по установлению мира в регионе.

Доводим до сведения МИД Армении, что Шуша - исконная территория Азербайджана. Этот город - колыбель культуры Азербайджана, наряду с другими нашими территориями был освобожден в 2020 году, наша территориальная целостность восстановлена. ООН никогда не демонстрировала нейтральную позицию по бывшему армяно-азербайджанскому конфликту, напротив, поддерживала территориальную целостность Азербайджана в резолюциях, принятых Генеральной ассамблеей и Советом безопасности. В связи с этим неясно, к восстановлению какого "нейтрального статуса" призывает МИД Армении", - заявила Л. Абдуллаева.

"Чем раньше Армения примет постконфликтные реалии в регионе, тем лучше будет для этой страны", - добавила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA: "The sooner Armenia accepts the realities of the post-conflict period, the better it will be for this country"
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: “Ermənistan postmünaqişə reallıqlarını nə qədər tez qəbul edərsə, bu ölkə üçün bir o qədər faydalı olar”

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