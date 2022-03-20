МИД Азербайджана: Чем раньше Армения примет постконфликтные реалии, тем лучше для нее

МИД Азербайджана: Чем раньше Армения примет постконфликтные реалии, тем лучше для нее

"Организация Азербайджаном каких-либо мероприятий на своей суверенной территории и участие в них международных представителей не относится к компетенции Армении. Вмешательство Армении во внутренние дела другого государства необоснованно и недопустимо".

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