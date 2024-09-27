МИД Азербайджана: C глубоким уважением и благодарностью чтим память наших шехидов
МИД Азербайджана: C глубоким уважением и благодарностью чтим память наших шехидовМинистерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией в связи с четвертой годовщиной начала Отечественной войны.
"Сегодня исполняется 4 года со дня начала 44-дневной Отечественной войны, в результате которой была восстановлена территориальная целостность нашей страны. Благодаря решимости и воле доблестной азербайджанской армии под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего, был положен конец почти 30-летней оккупации наших земель, нарушению фундаментальных прав наших граждан и норм международного права. В День памяти 27 сентября с глубоким уважением и благодарностью чтим память наших шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет нашей страны, подаривших нам эту историческую победу".
Bu gün, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası ilə nəticələnən 44 günlük Vətən müharibəsinin başlanmasından 4 il ötür.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərlik etdiyi şanlı Azərbaycan Ordusunun əzm və iradəsi sayəsində torpaqlarımızın 30 ilə… pic.twitter.com/XGCqqWp7dn