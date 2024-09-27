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МИД Азербайджана: C глубоким уважением и благодарностью чтим память наших шехидов

МИД Азербайджана: C глубоким уважением и благодарностью чтим память наших шехидов Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией в связи с четвертой годовщиной начала Отечественной войны.
Внешняя политика
27 сентября 2024 г. 02:32
МИД Азербайджана: C глубоким уважением и благодарностью чтим память наших шехидов

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией в связи с четвертой годовщиной начала Отечественной войны.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Сегодня исполняется 4 года со дня начала 44-дневной Отечественной войны, в результате которой была восстановлена территориальная целостность нашей страны. Благодаря решимости и воле доблестной азербайджанской армии под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего, был положен конец почти 30-летней оккупации наших земель, нарушению фундаментальных прав наших граждан и норм международного права. В День памяти 27 сентября с глубоким уважением и благодарностью чтим память наших шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет нашей страны, подаривших нам эту историческую победу".

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