МИД Азербайджана: C глубоким уважением и благодарностью чтим память наших шехидов
МИД Азербайджана: C глубоким уважением и благодарностью чтим память наших шехидовМинистерство иностранных дел Азербайджана почтило память шехидов, павших в Отечественной войне, по случаю 27 сентября - Дня памяти.
Министерство иностранных дел Азербайджана почтило память шехидов, павших в Отечественной войне, по случаю 27 сентября - Дня памяти.
Как передает Report, публикация размещена на странице МИД Азербайджана в социальной сети Х (ранее Twitter).
"27 сентября, когда началась 44-дневная Отечественная война, положившая конец 30-летней оккупации, это День памяти наших сыновей и дочерей, ставших символом героизма и патриотизма. С глубоким уважением и благодарностью вспоминаем наших шехидов, светлая память которых навсегда будет жить в наших сердцах", - говорится в публикации.
30 illik işğala son qoyan 44 günlük Vətən müharibəsinin başladığı 27 sentyabr tarixi qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik rəmzinə çevrilən oğul & qızlarımızın əziz xatirəsinin #AnımGünü|dür. Müqəddəs xatirələri qəlbimizdə əbədi yaşayan Şəhidlərimizi dərin hörmət & minnətdarlıqla anırıq. pic.twitter.com/eXw1basgF0