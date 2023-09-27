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МИД Азербайджана: C глубоким уважением и благодарностью чтим память наших шехидов

МИД Азербайджана: C глубоким уважением и благодарностью чтим память наших шехидов Министерство иностранных дел Азербайджана почтило память шехидов, павших в Отечественной войне, по случаю 27 сентября - Дня памяти.
Внешняя политика
27 сентября 2023 г. 08:45
МИД Азербайджана: C глубоким уважением и благодарностью чтим память наших шехидов

Министерство иностранных дел Азербайджана почтило память шехидов, павших в Отечественной войне, по случаю 27 сентября - Дня памяти.

Как передает Report, публикация размещена на странице МИД Азербайджана в социальной сети Х (ранее Twitter).

"27 сентября, когда началась 44-дневная Отечественная война, положившая конец 30-летней оккупации, это День памяти наших сыновей и дочерей, ставших символом героизма и патриотизма. С глубоким уважением и благодарностью вспоминаем наших шехидов, светлая память которых навсегда будет жить в наших сердцах", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan MFA: ‘We commemorate our martyrs with deep respect and gratitude’
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: “Şəhidlərimizi dərin hörmət və minnətdarlıqla anırıq”

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