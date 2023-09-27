МИД Азербайджана: C глубоким уважением и благодарностью чтим память наших шехидов

Министерство иностранных дел Азербайджана почтило память шехидов, павших в Отечественной войне, по случаю 27 сентября - Дня памяти.

Министерство иностранных дел Азербайджана почтило память шехидов, павших в Отечественной войне, по случаю 27 сентября - Дня памяти.

Как передает Report, публикация размещена на странице МИД Азербайджана в социальной сети Х (ранее Twitter).

"27 сентября, когда началась 44-дневная Отечественная война, положившая конец 30-летней оккупации, это День памяти наших сыновей и дочерей, ставших символом героизма и патриотизма. С глубоким уважением и благодарностью вспоминаем наших шехидов, светлая память которых навсегда будет жить в наших сердцах", - говорится в публикации.